В Тюменской области высокий уровень регистрации браков

Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по количеству сыгранных свадеб. Итоги за январь - октябрь 2022 года подвел Росстат.



Всего в России за 10 месяцев прошло 868 тыс. 691 бракосочетание, в том числе 76 тыс. 830 — в УрФО. Более трети торжеств (27 тыс. 981) проведено в Свердловской области, 20 тыс. 542 новых семьи появилось в Челябинской области.

В Тюменской области состоялось 10 тыс. 386 церемоний. Чуть меньше — 10 тыс. 319 — в ХМАО-Югре. В Курганской области узаконили отношения 4 тыс. 242 пары, в ЯНАО — 3 тыс. 360, сообщает Вслух.ру.

Год назад за тот же период свадеб было меньше: всего в УрФО - 71 тыс. 613, в Тюменской области — 9 тыс. 288.