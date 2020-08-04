В Тюменской области 31 случай заболевания клещевым энцефалитом

13:00 04 августа 2020
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В Тюменской области зарегистрировано 17 871 обращение по поводу присасывания клещей, из обратившихся 3712 — это дети от 0 до 14 лет. Всем пострадавшим, не привитым против клещевого энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

В регионе зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым энцефалитом и 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

Теги: инфекционные заболевания , клещи
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