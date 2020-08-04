В Ново-Патрушево построят детский сад на 320 мест

Второй детский сад в районе ЖК Ново-Патрушево в Тюмени появится в 2021 году, накануне был заключен контракт на его строительство. Общая площадь трехэтажного здания составит более 7 тысяч квадратных метров.

Новый детский сад проектной мощностью 320 мест рассчитан на 16 групп, включая 4 ясельных группы для детей от 1,5 до 3 лет. Среди предусмотренных помещений — медицинский блок, кабинет логопеда, легоконструирования, изостудию и музыкальный зал.

Сейчас в рамках реализации национального проекта "Демография" в Тюмени строится 10 детских садов.