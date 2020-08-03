В Тюменской области разрешат работу общепита

17:23 03 августа 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюменской области на заседании оперативного штаба сегодня принято решение разрешить работу предприятий общепита с 4 августа. Об этом в ходе прямой линии, посвященной ситуации с коронавирусом в регионе, сообщил губернатор Александр Моор

Предприятие общепита, желающее начать работу, должно будет уведомить правительство и подписать чек-лист с требованиями Роспотребнадзора.

Александр Моор отметил, что общепит — одна из самых пострадавших отраслей, она полноценно не работает с 18 марта.

Напомним, ранее заведениям общепита было разрешено открываться в формате уличного кафе с соблюдением требований безопасности по COVID-19.

Теги: коронавирус
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