Тюменцам дали советы по выбору качественного сыра

Множество различных видов сыра продаётся в тюменских магазинах, и покупателям не всегда легко сделать правильный выбор. Для помощи потребителям при покупке Роспотребнадзор Тюменской области поделился рекомендациями. Рассказываем, какие бывают виды сыра и на что стоит обратить особое внимание при покупке.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что предпочтительнее покупать сыр в заводской упаковке, которая всегда содержит состав и срок годности. Также стоит внимательно изучить состав на этикетке.

При выборе следует обратить внимание на название сыра, указанное на упаковке. Если упаковка содержит надпись "плавленый сырный продукт копченый", значит, это продукт, который подвергли копчению, и в составе такого сыра недопустимо использование ароматизаторов копчения.

Наличие плесени на сыре недопустимо, за исключением специальных сортов, при производстве которых используют плесневые грибы. Их отчётливо видно на поверхности готового продукта, либо они находятся внутри. В таком случае на этикетке указано "сыр, сырный продукт с плесенью".

Качественный сыр отличает ровная и очень тонкая корочка, а аромат, исходящий от сыра, не должен быть прогорклым, сальным или тухлым. Не стоит забывать и о том, что натуральный сыр – отнюдь не дешёвый продукт, потому что при его производстве используют около 11 литров молока только высшего сорта. Также в состав качественного сыра входят сырые сливки, сырое обезжиренное молоко, закваски, соль, натуральные красители – экстракт аннато, бета-каротин. Если сыр стоит дёшево, скорее всего, это сырный продукт – продукт, содержащий молоко и произведённый по технологиям производства сыра, пишет "Тюменская область сегодня".