У тюменского гипермаркета установлен контейнер для сбора батареек

Огромный контейнер для сбора батареек установлен на парковке тюменского гипермаркета "Лента" по адресу ул. Мельникайте, 139. Сюда круглосуточно до 9 августа можно выбрасывать отработанные батарейки, а также аккумуляторы от мобильных телефонов и ноутбуков.

Все батарейки будут отправлены на переработку на заводы-партнеры, а это значит, что утилизация пройдет без вреда для окружающей среды. Специалисты напоминают: использованные батарейки нельзя выбрасывать в контейнер для твёрдых коммунальных отходов. Одна батарейка, которая оказалась на земле, отравляет 20 м2 почвы, что нанесёт вред примерно одному ежу, двум деревьям и нескольким тысячам дождевых червей, пишет "Вслух.ру".

Также в Тюмени установлены специальные "Гринбоксы", куда тоже можно сдать старые батарейки. Гринкарта доступна по ссылке https://vk.com/im?peers=c72&sel=300450774. Собранные таким способом батарейки накапливаются, перевозятся на специально оборудованном транспорте на лицензированное предприятие и утилизируются.