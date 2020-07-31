На "Школе реставратора" тюменцы восстановили два десятка предметов времен войны

Тюменские поисковики подвели итоги ежегодного проекта "Школа реставратора". В проекте приняли участие двадцать бойцов поисковых отрядов и учащихся тюменских школ. За две недели участники школы отреставрировали 21 экспонат.

Специалисты поискового центра провели лекции по обмундированию и вооружению Красной Армии, видам и способам реставрации, инструктажи по работе с инструментом. После изучения теории каждый реставратор выбрал предмет для восстановления, изучил его характеристики и составил паспорт реставрации с планом работ, рассказали в Областном поисковом центре.

Участники "Школы реставратора" на практике применяли методы механической и химической очистки, покраски, консервации. В результате работы юным реставраторам удалось подготовить 21 экспонат: винт от самолета ЛаГГ-3, траншейный перископ, стальной нагрудник, полевой коммутатор, бинокль, подсумки из кожи, кружки, каски, пуговицы, ножницы, монеты. В заключительный день проекта участники презентовали подготовленные экспонаты и передали их на хранение в Музей истории поискового движения Тюменской области.