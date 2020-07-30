Тюменские депутаты считают поучительной выставку, которая открылась на площади у администрации города

На стендах у горадминистрации представлены музейные и архивные документы, информация о шестнадцати градоначальниках, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие Тюмени с момента ее основания и до 1917 года.

Выставка рассказывает о первых градоначальниках-воеводах Василии Сукине и Иване Мясном, основавших город, первом голове, заступившем на высший пост, Иване Прасолове и его семье. Представлена информация об Иване Подаруеве, который стал инициатором строительства первого водопровода. Продолжил дело отца сын Прокопий Иванович – он трижды избирался на пост головы Тюмени. Несколько стендов посвятили Андрею Текутьеву.

Заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов и Почетный гражданин Тюмени, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук в числе первых оценили уличную экспозицию. "Поучительная выставка, показывающая связь времен. Она способна сподвигнуть нынешних управленцев к более эффективному труду, ибо о них через сто или двести лет могут рассказать на такой же экспозиции. Будем же стремиться к тому, чтобы о нас говорили хорошо", - отметил Киричук.

Начиная с 1790 года – даты, когда образовалась Тюменская городская дума, градоначальники выбирались из числа гласных, то есть депутатов. Дума выдвигала кандидата, утверждаемого впоследствии губернатором Тобольской губернии. Для выбора городского головы было необходимо присутствие не менее двух третей гласных.

"Во все времена задачей градоначальников и депутатов было сделать жизнь тюменцев лучше. Сегодня важно сопоставить свои дела с деятельностью наших предков и следовать той же цели", – уверен председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.