Тоболяк предстанет перед судом за убийство 19-летнего спортсмена

В Тобольске завершено расследование в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве спортсмена.

Инцидент произошел ночью 2 марта 2020 года в 8 микрорайоне. Нетрезвый мужчина, используя незначительный повод, спровоцировал конфликт с проходившим мимо 19-летним юношей. Во время ссоры он достал нож и нанес несколько ударов в живот и грудную клетку молодому человеку. Проезжавшие мимо полицейские вызвали скорую и задержали нападавшего. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.