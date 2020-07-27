Масштабный мемориальный комплекс открыли в Тюменской области

Скульптурно-мемориальный ансамбль "Тоболяков Бессмертный полк" официально открыли во втором по величине городе Тюменской области. Это один из масштабных проектов области, реализованных в регионе в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Несколько лет до этого фотографии ветеранов размещали на баннере на одной из центральных улиц города. Год назад было решено дополнить монумент у вечного огня на площади Победы стеной памяти. "Открытие комплекса - это долгожданное событие. Всем сердцем Тобольск хотел достойно чтить память своих героев и у нас это получилось", – отметил глава города Максим Афанасьев.

"Стена народной памяти сразу же стала особым местом - местом поклонения и почести для жителей и гостей древней столицы Сибири. Благодарю земляков за эту замечательную инициативу, в основе которой - бережное отношение и любовь к истории родного края и Родины", - обратился к тоболякам глава региона Александр Моор.

25 июля была открыта самая большая часть комплекса - барельеф, автором которого является скульптор Сергей Тетлинов, и 12 стен народной памяти с фотографиями почти 3,6 тыс. участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Аллея Героев, ставшая составной частью мемориала, была открыта 22 июня - в День памяти и скорби.

В обсуждении проекта мемориала, его разработке и реализации приняли участие многие горожане, местные компании. Всесторонную помощь и поддержку оказали правительство области, депутаты и многие общественные организации, в том числе депутат Госдумы, председатель регионального общественного объединения "Защита Отечества" Николай Брыкин. В своем видеопоздравлении он отметил важность и значимость мемориала.

"Десятки тысяч тоболяков внесли достойный вклад в общую Победу, своим самоотверженным трудом и героической борьбой на фронтах они ковали Победу. Скульптурно-мемориальный комплекс - это дань нашего глубокого уважения героическому подвигу земляков, их беззаветному служению Родине, - подчеркнул Николай Брыкин. - Историческая память России нужна нужна сегодняшнему и будущему поколениям как нравственная опора, как гордость за героические подвиги наших отцов и дедов. Искреннее считаю, что такие мемориальные комплексы необходимы для духовно-нравственного и патриотического воспитания будущих поколений. Чтобы потомки знали своих земляков-героев и росли на их примерах".

Официальной церемонией открытия скульптурно-мемориального комплекса стала демонстрация фильма о создании памятника и трансляция с Площади Памяти. Формат выбран из-за действующего в регионе запрета на проведение массовых мероприятий.

Татьяна Тихонова