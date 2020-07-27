В Тюмени проходит "Школа реставратора"

В Тюмени школьники и бойцы поисковых отрядов участвуют в проекте "Школа реставратора". Они обучаются восстановлению предметов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны, и основам музейного дела.

В первую неделю проекта специалисты поискового центра провели для начинающих реставраторов лекции по обмундированию и вооружению Красной Армии, видам и способам реставрации, работе с инструментом. Каждый выбрал предмет для восстановления, изучил его характеристики и составил паспорт реставрации.

Во вторую неделю "Школы реставратора" участники проекта начнут реставрационные работы. Предметами для восстановления и реставрации станут находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях.

Будущими экспонатами, которые подготовят тюменцы, станут советские подсумки, винт от самолета ЛаГГ-3, траншейный перископ, стальной нагрудник, полевой коммутатор, кружки, каски. В дальнейшем их представят в музее истории поискового движения Тюменской области, в экспозициях поисковых отрядов, а также в школьных, краеведческих и исторических музеях региона.