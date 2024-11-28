Казанские девушки вошли в тройку лидеров конкурса "Школьный агростартап"

На Всероссийском конкурсе "Школьный агростартап" в Москве подвели итоги, в тройке лидеров оказались ученики школы Казанского района Тюменской области.

Честь региона под руководством Анны Тремясовой в столице защищали десятиклассницы Лиля Русакова, Полина Тремясова, Полина Дацкевич и Полина Менщикова. "Девушки представили бизнес-проект "Производство горшочков под рассаду из вторичной заварки", заняли третье место и получили "Портфель агрокласса" (сельскохозяйственные теплицы и наборы инструментов)", - сообщили в департаменте образования Тюменской области.

Отмечается, что команда не только креативно подошла к использованию вторичных материалов, но достойно аргументировала значимость своего проекта для экологии. Школьницы занимаются в центре "Точка роста", для подготовки проекта активно использовали возможности школьной лаборатории "НаукоЛаб".