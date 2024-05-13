Четыре семьи узнали судьбу своих героев по итогам весенней вахты тюменских поисковиков

С 16 апреля по 12 мая поисковики Тюменской области работали на местах сражений Великой Отечественной войны. Более 100 участников и руководителей 16 поисковых отрядов региона вели работы по поиску, поднятию и захоронению останков пропавших без вести воинов. Экспедиции проводились в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.

Отряды "Память сердца" Тюмени и "Память" Ялуторовска традиционно работали на территории Старорусского района Новгородской области. Совместно поисковики подняли останки 24 бойцов и командиров Красной армии и установили имена: Шипицин Филат Титович, Жуков Владимир Алексеевич, Сокольников Митрофан Александрович. Бойцам "Памяти сердца" удалось провести эксгумационные работы на месте крушения самолета ЛаГГ-3, где были обнаружены останки Яковлева Владимира Тимофеевича. Родственники военнослужащих Сокольникова и Яковлева получили личные вещи бойцов на церемонии погребения останков найденных воинов, которая состоялась 7 мая на Симоновском кладбище в Старой Руссе.

Тюменский отряд "Феникс" провел экспедицию в Невельском и Пустошкинском районах Псковской области. В рамках проекта "Экипаж" поисковики обследовали место падения штурмовика Ил-2, а также нашли и подняли останки 11 бойцов. Отряд продолжит поисковые работы на месте крушения самолета с целью установления личности летчика.

Сводный отряд Тюменской области "Десант памяти", в который вошли 55 поисковиков региона, провел разведку на территории Тосненского района Ленинградской области, работая совместно с Вологодским поисковым отрядом.

Военно-поисковый отряд "Кречет" города Тюмени провел полевые работы в Западнодвинском районе Тверской области, подняв останки двух защитников Родины и обнаружив при них капсулы солдатских медальонов. В ближайшее время специалисты проведут экспертизу для установления имен найденных бойцов.

В Ржевском районе Тверской области вел полевые работы поисковый отряд "Югра" поселка Туртас. Поисковики подняли останки 58 военнослужащих, установить их данные не удалось.

По результатам всего весеннего этапа полевого сезона "Вахты памяти - 2024" поисковиками Тюменской области обнаружены и подняты останки 111 бойцов и командиров, установлено 4 имени. Два медальона отправлено на экспертизу, сообщили в Тюменском областном поисковом центре.