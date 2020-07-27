На Текутьевском кладбище навели порядок на могилах ветеранов

На минувших выходных на Текутьевском кладбище активисты "Молодой Гвардии" очистили об сухой травы и мусора 26 могил ветеранов Великой Отечественной войны. У самых забытых памятников молодогвардейцы обновили цвет. Акция была приурочена ко Дню Военно-Морского Флота.

"На данный момент большая часть могил заброшена и находится в плачевном состоянии. Мы призываем тюменцев не оставаться равнодушными и при посещении кладбища прибирать не только могилы своих родных, но и ветеранов, если они находятся в плохом состоянии", — отмечают активисты.

Напомним, что также сейчас активисты другого проекта — "Музей воспоминаний "Мы жили"" — готовят сайт-путеводитель по Текутьевскому кладбищу, для которого собирают истории похороненных там людей.