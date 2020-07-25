Тюмень за день: 24 июля

В Тюменской области подтвердилось 100 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 5190 случаев заболевания коронавирусом.
На тюменскую компанию завели уголовное дело за ущерб окружающей среде в 348 млн рублей
ООО "Сибирь-Сервис" на землях сельскохозяйственного назначения нелегально построило карьер и добывало песок и суглинок.
За полгода в Тюменской области нашли 54 человек, объявленных в розыск как без вести пропавшие
Абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в течение первых 10 суток с момента исчезновения.
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