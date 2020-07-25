Тюмень за день: 24 июля

18:00 24 июля 2020
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В Тюменской области подтвердилось 100 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 5190 случаев заболевания коронавирусом.

На тюменскую компанию завели уголовное дело за ущерб окружающей среде в 348 млн рублей

ООО "Сибирь-Сервис" на землях сельскохозяйственного назначения нелегально построило карьер и добывало песок и суглинок.

За полгода в Тюменской области нашли 54 человек, объявленных в розыск как без вести пропавшие

Абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в течение первых 10 суток с момента исчезновения.

 

Теги: Тюмень за день
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