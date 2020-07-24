Более тысячи продуктовых наборов получили нуждающиеся тюменцы через центр "Ребенок и семья"

За последние три месяца Тюменская социальная служба экстренного реагирования "Ребенок и семья" выдала малоимущим семьям более 1 тысячи продуктовых наборов и 30 тысяч многоразовых защитных масок, оказала почти 400 консультаций по разрешению внутрисемейных конфликтов во время самоизоляции.

"На нас возложена большая ответственность, и мы стараемся всеми возможными способами помочь семьям в непростой для всех период", - констатирует заместитель директора центра "Семья" Алена Матюханова.

Основная задача службы экстренного реагирования "Ребенок и семья" - защита прав и интересов детей. В Тюмени служба работает на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", в районах — на базе центров социального обслуживания населения.

Ежегодно специалисты службы совершают около 1 000 выездов, связанных с нарушением прав и интересов детей. Поддержку в кризисной ситуации получают около 400 семей. 25% семей успешно справляются с трудностями при помощи специалистов, 75% получают психолого-педагогическое сопровождение, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды: в зависимости от ситуации в ее состав могут входить психологи центра "Семья", инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, представители органов опеки и попечительства, социальный работник или представители образовательного учреждения.

Если вы столкнулись с нарушением прав детей, вам необходимо обратиться в правоохранительные органы либо социальную службу экстренного реагирования "Ребенок и семья" по телефону 8-800-200-7201 или 91-72-01.