Тюменский Роспотребнадзор проверяет, как местные перевозчики соблюдают правила эпидбезопасности

В Тюмени продолжаются проверки автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей на городских маршрутах. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверяют соблюдение работодателями и сотрудниками компаний требований по профилактике распространения коронавируса. В поездках также участвуют представители полиции, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, Тюменьгортранса и журналисты.

23 июля проверка прошла в ООО "Тюменьавтотранс" и ООО "Мос-Авто". Предприятия находятся на одной территории и руководитель у них один.

"Мы стараемся выполнять все требования и рекомендации Роспотребнадзора. Систематически закупаем дезсредства, маски, перчатки, антисептики. В целом, все рекомендации соблюдаем. Средства индивидуальной защиты выдаем. На контрольно-пропускном пункте всем измеряем температуру бесконтактным термометром, опросы о состоянии здоровья, возможных контактах с больными проводим. Как и положено, водители перед выходом на линию все проходят медосмотр. С признаками ОРВИ сразу отстраняем. Пока, слава Богу, наше предприятие коронавирус не затронул. Все сотрудники у нас здоровы, контактных лиц тоже не было", - отмечает директор компаний Сергей Галимов.

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В офисном здании работают восемь человек, включая руководство. На каждом этаже установлен санитайзер для обработки рук, сотрудники в масках, запас индивидуальных средств защиты, дезрастворов имеется. Однако без замечаний здесь не обошлось. Сотрудник Роспотребнадзора указала на отсутствие разметки на полу, отсутствие термометрии на входе в здание, нет журнала учета температуры, не во всех кабинетах ведутся графики проведения влажной уборки и так далее.

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На контрольно-пропускном пункте санитайзеры тоже есть, всем на входе измеряют температуру. В кабинете предрейсовых осмотров ежедневно осматривают более сотни человек. "С признаками ОРВИ и с температурой к рейсу никого не допускаем. Записываем в журнал жалобы, водителя отправляем домой и рекомендуем вызвать врача на дом. После выздоровления требуем справки, проверяем состояние здоровья, спрашиваем, был ли контакт с больными", - рассказывает медработник Анна Магомедова.

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На территории автотранспортных предприятий оборудовано два моющих участка. Перед выпуском на линию здесь моют автобусы и проводят дезинфекцию салонов. В подсобном помещении также есть запас необходимых растворов для этого, инструкция — на видном месте.

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После тщательного обследования помещений, документации, журналов регистрации и графиков уборок главный специалист Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Наталья Зацковская в комментарии журналистам рассказала о выявленных недочетах. "Нарушения стандартные: формально оформлены графики уборок помещений, офисного помещения. При входе не нанесена разметка социального дистанцирования. В офисе не проводится входной фильтр, не фиксируется измерение температуры, документы не представлены. Материалы по части 2 ст. 6.3 КоАП будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения", - заключает Зацковская. Эксперт отмечает, что, пока эпидситуация нестабильная, расслабляться нельзя. "В акте санитарно-эпидемиологического расследования всего 23 пункта, особо ничего не меняется. Чтобы избежать неприятностей, нужно вовремя изучать документы, проводить инструктаж с работниками и неукоснительно соблюдать все требования", - подчеркивает Наталья Зацковская.

Руководитель компаний отметил, что из-за коронавируса жизнь перевозчиков серьезно усложнилась. Пассажиропоток, который летом и так невысок, в этом году еще снизился, а расходы значительно возросли — дохода нет. "Забот с этим коронавирусом у всех прибавилось. Работы стало в десять раз больше, а доходов — меньше. Несвойственные нам функции приходится выполнять — обработка салонов, дезинфекция, маски и прочее", - сетует Сергей Галимов и обещает устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

Татьяна Тихонова