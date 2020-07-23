В ОКБ №1 открылось отделение экстренной помощи пациентам с инсультом

Фото: Тамара Шаргина

В Областной клинической больнице №1 Тюмени заработало первичное сосудистое отделение для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Одновременно лечение в отделении могут проходить до 30 пациентов.

Отделение было открыто на базе ОКБ №1 не случайно. В хирургическом стационаре клиники по адресу улица Юрия Семовских, 10 работает Региональный сосудистый центр по профилю кардиология. В арсенале больницы есть аппараты и программы для нейровизуализации инсульта в любом периоде, что позволяет применять высокие технологии в большом временном окне от начала инсульта. В новом отделении имеется палата интенсивной терапии, а также палата ранней реабилитации для пациентов, которые еще не могут ходить.

Отделение было открыто в рамках национального проекта "Здравоохранение".