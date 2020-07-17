Тюменцы по лотерейным билетам, купленным в почтовых отделениях, выиграли дом у моря и путешествие

Фото: УФПС Тюменской области

В первом полугодии 2020 года 19,8 млн билетов, приобретенных на Почте России, оказались выигрышными. Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемых под брендом "Столото" через Почту России, за 6 месяцев 2020 года составила более 2,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года – 1,9 млрд.

В Тюменской области клиенты Почты России за тот же период приобрели 273 тысячи выигрышных билетов, выплаты по ним составили почти 27 млн рублей. Кроме этого, два тюменца выиграли дом у моря и путешествие.

В целом по стране обладателями выигрышей в размере более 1 млн рублей стал 111 человек; 295 клиентов Почты России получили более 500 тысяч рублей.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Татарстане – 10 млн рублей. Второе место также у победителя из Татарстана, которому достались 5 млн рублей. Третью строчку занимает Тверская область, где выигрыш составил более 4 млн рублей. Четвертое и пятое места у Амурской и Кировской областей, где победители смогли выиграть по 2 млн рублей каждый.

Больше всего билетов с выигрышем в один миллион рублей приобрели клиенты Почты России в Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Тверской областях, Краснодарском крае, Республике Саха, Санкт-Петербурге и Москве.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов Технологической Компании "Центр" (бренд "Столото") по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.