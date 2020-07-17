На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водителям предлагали пройти экспресс-осмотр у медиков

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе автоинспекторы останавливали водителей транзитного транспорта и предлагали им пройти экспресс-осмотр в машине скорой помощи.

Медики проверяли общее состояние автомобилистов, измеряли артериальное давление, пульс и рекомендовали во время дальних поездок регулярно останавливаться выходить из автомобиля и делать мини-зарядку.

Каждому участнику дорожного движения полицейские вручили тематические листовки и информационные памятки с полезными советами по профилактике усталости.