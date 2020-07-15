Общественная палата РФ планирует видеоконференции с регионами на тему недопонимания и избегания конфликтов между поколениями

8 июля по инициативе первого заместителя Секретаря ОП РФ Героя России Вячеслава Бочарова состоялся очередной вебинар возглавляемой им рабочей группы Общественной палаты РФ по реализации всероссийского проекта "Эстафета поколений". Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Тюменской области.

Эксперт всероссийского проекта "Эстафета поколений", член рабочей группы ОП РФ кандидат психологических наук Оксана Архипова рассказала о том, что такое "эмоциональный интеллект" и как он может помочь представителям разных поколений понимать друг друга.

"При реализации проекта “Эстафета поколений” проблема коммуникации выделена как основная, и это не зря, ведь эффективная коммуникация самая сложная в человеческом взаимодействии, и во взаимодействии наставник —волонтер. Основные задачи вебинара — представить обобщенный портрет наставникам молодежи, а молодежи — нарисовать портрет старшего поколения. И каждое поколение необходимо научить особенностям взаимодействия, обучить технологиям коммуникации — умениям слышать, понимать, принимать, общаться", — пояснила она.

Оксана Архипова рассказала о важности налаживания взаимопонимания между поколениями: "В нашей стране в настоящее время встретилось шесть поколений. Как таким разным людям понимать друг друга, сотрудничать, избегать недопонимания и конфликтов? Отвечу сразу: нужно подключать к эмоциям интеллект".

"Эмоциональный интеллект — это четко определяемая и измеряемая способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы мышления и принятия решений, — поделилась эксперт и привела в пример высказывание пожилого человека: "Да не важно, что они сказали, слышала бы ты, как они это говорили".

Оксана Архипова объяснила, что правильное использование эмоций, в первую очередь влияет на умение правильно направить их на решение умственных задач, на преодоление негативных переживаний и на принятие необходимых решений: "Разве в гневе можно принять рациональное решение? А в радости — конструктивное? Ну конечно нет, поэтому мы должны выбирать необходимую эмоцию и уже из нее производить действия, и принимать решения, и улучшать качество своей жизни".

В ходе вебинара участники также обсудили взаимодействие региональных ветеранских организаций с детскими и молодежными общественными организациями; особенности взаимодействия ветеранов-наставников с подростками и молодежью.

Помощник первого заместителя Секретаря ОП РФ, руководитель Всероссийского проекта "Эстафета поколений", секретарь рабочей группы Александра Ванюкова рассказала, что на площадке Общественной палаты 29–30 июля состоится встреча ветеранских организаций из регионов, которые стали лидерами проекта по результатам работы в 2019 году.

"Пройдет торжественная церемония награждения ветеранских организаций — лидеров. Мы всех ждем в Москве", — отметила она.

Напомним, Всероссийский проект "Эстафета поколений" реализуется с 2017 года. Он направлен на возрождение традиций наставничества и объединяет людей разных возрастов, готовых общими усилиями строить будущее России.

Суть проекта — в поиске новых форм работы по сохранению исторического и трудового наследия страны среди молодого поколения, укреплении связи между поколениями, передаче опыта, возрождении понятия "наставничество", а также содействии в организации текущей деятельности ветеранских объединений силами волонтеров, оказание адресной волонтерской помощи нуждающимся ветеранам.

Созданная на площадке ОП РФ рабочая группа призвана проводить регулярные встречи руководителей ветеранских организаций — участников проекта, в том числе в режиме видеоконференций с регионами. Рабочая группа координирует взаимодействие между организациями и их региональными отделениями и является площадкой для обмена мнениями и корректировки действий в рамках проекта.