Тюмень за день: 14 июля

18:00 14 июля 2020
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В Тюменской области вырос спрос на страховку от болезней и несчастных случаев

Количество договоров увеличилось более чем в 2 раза.

В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 21 пациент с коронавирусом.

Жители Тюменской области реструктурировали кредиты на 8 млрд рублей

Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 8,1 млрд рублей.

 

Теги: Тюмень за день
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