Тюмень за день: 14 июля

В Тюменской области вырос спрос на страховку от болезней и несчастных случаев
Количество договоров увеличилось более чем в 2 раза.
В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом
За весь период пандемии в Тюменской области скончался 21 пациент с коронавирусом.
Жители Тюменской области реструктурировали кредиты на 8 млрд рублей
Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 8,1 млрд рублей.
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