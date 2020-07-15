Тюмень за день: 14 июля

В Тюменской области вырос спрос на страховку от болезней и несчастных случаев

Количество договоров увеличилось более чем в 2 раза.

В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 21 пациент с коронавирусом.

Жители Тюменской области реструктурировали кредиты на 8 млрд рублей

Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 8,1 млрд рублей.