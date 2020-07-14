Тюменка написала книгу о детстве в тылу

Тюменское издательство "Титул" выпустило новую детскую книгу "Томка", приуроченную к 75-летию Великой Победы. Автором рассказа о девочке, которой пришлось пережить военное лихолетье, является Антонина Маркова, а сам сюжет основан на воспоминаниях ее мамы - Тамары Бирюковой.

По словам Марковой, "Томка" - это дань памяти и уважения всем детям, которые в юном возрасте узнали, что такое война, голод, боль, смерть близких. "Это также и дань памяти моей маме, которая пережила страшные военные годы в маленьком городе в Сибири. Из отрывков ее рассказов я попыталась создать полноценную картину и описать это в своей книге", - сообщила Маркова. также она отметила, что "рассказ рассчитан на детское восприятие, поэтому в нем больше позитивных, детских событий, увиденных и пережитых восьмилетней девочкой".

Проиллюстрировала рассказ известная тюменская художница Наталья Таберт. Каждый ее рисунок помогает юным читателям погрузиться в рассказ и прочувствовать все то, что довелось пережить маленькой героине.