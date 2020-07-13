На гостевых маршрутах Тобольска усилили видеонаблюдение

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" установил 169 камер видеонаблюдения на малом и большом гостевом туристических маршрутах Тобольска.

Специалисты провайдера установили IP-видеокамеры наружного наблюдения на территории 44 объектов культурного наследия, а также на пешеходной зоне вдоль реки Курдюмка. Все камеры объединены в единую систему видеофиксации и контролируют обстановку даже в темное время суток. Видеотрансляция ведется в HD-качестве в онлайн-режиме и передается в центр обработки данных правительства Тюменской области.

Работы проводились в рамках реализации проектов "Умный город" и "Комфортная городская среда". На сегодняшний день в Тобольске работает 329 камер городского видеонаблюдения на 104 объектах — площадях, скверах, аллеях.