Тюменские такси проверяют на безопасность перевозок

Сегодня в Тюменской области ГИБДД проводит комплексные рейды по безопасности перевозок пассажиров легковыми такси. В Тюмени рейды проходят на железнодорожном и автовокзалах, в аэропорту Рощино, а также на магистралях с интенсивным движением такси.

За первую половину дня нарядами ДПС проверено более 270 автомобилей и выявлено 67 нарушений ПДД таксистами: переоборудование автомобилей без соответствующих разрешений, неуплата штрафов, нарушение тонировки, отсутствие полиса ОСАГО, отсутствие отметки медика в путевой документации.

"Два автомобиля такси были арестованы судебными приставами за долги, три водителя доставлены в миграционное подразделение для депортации", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2020 году в Тюменской области произошло 67 ДТП с участием автомобилей, имеющих цветографическую схему "такси". В них погиб 1 человек, 97 человек ранены. Почти половина этих аварий произошли по вине водителей автомобилей. Только в 32 случаях из 67 водители имели лицензию на перевозку пассажиров.