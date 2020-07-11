Тюменские такси проверяют на безопасность перевозок

17:20 10 июля 2020
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Сегодня в Тюменской области ГИБДД проводит комплексные рейды по безопасности перевозок пассажиров легковыми такси. В Тюмени рейды проходят на железнодорожном и автовокзалах, в аэропорту Рощино, а также на магистралях с интенсивным движением такси.

За первую половину дня нарядами ДПС проверено более 270 автомобилей и выявлено 67 нарушений  ПДД таксистами: переоборудование автомобилей без соответствующих разрешений, неуплата штрафов, нарушение тонировки, отсутствие полиса ОСАГО, отсутствие отметки медика в путевой документации.

"Два автомобиля такси были арестованы судебными приставами за долги, три водителя доставлены в миграционное подразделение для депортации", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2020 году в Тюменской области произошло 67  ДТП с участием автомобилей, имеющих цветографическую схему "такси". В них погиб 1  человек, 97  человек ранены.  Почти половина этих аварий произошли по вине водителей автомобилей. Только в 32 случаях из 67 водители имели лицензию на перевозку пассажиров.

 

Теги: ГИБДД , проверка , такси
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