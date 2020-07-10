Депутаты гордумы подарили ноутбуки школьникам из многодетных семей

В областной столице продолжается федеральная акция "Помоги учиться дома", в рамках которой депутаты Тюменской городской думы дарят компьютерную технику многодетным и малообеспеченным семьям, воспитывающим детей-школьников.

Наталия Путина вручила по ноутбуку двум семьям, проживающим на территории избирательного округа №25. У Юлии Утарбаевой две дочери и сын, а в семье Алены Ждановой пятеро детей: трое сыновей уже школьники, осенью в первый класс идет и дочь.

"В конце учебного года у многодетных семей возникли проблемы с организацией обучения на дому. Благодаря акции у детей появилась возможность получать дополнительные знания и участвовать в дистанционном образовательном процессе", - отметила Наталия Путина.

Депутат Дмитрий Антипов ноутбуки передал семье Радионовых, в которой шесть из восьми детей учатся в школе. Чтобы поучаствовать в онлайн-уроке или выполнить домашнее задание, детям приходилось поочередно пользоваться мобильными телефонами родителей.

У семьи Кудрявец пятеро детей, старший окончил девятый класс и готовится к поступлению в колледж. Компьютеров в доме нет, поэтому во время дистанционного обучения возникали сложности. С ноутбуком образовательный процесс организовать будет проще, отметила мать детей Оксана.

Еще четыре ноутбука Дмитрий Антипов вручил малоимущим многодетным семьям, проживающим в избирательном округе № 2. Все школьники отметили, что дистанционное обучение далось им нелегко, так как заниматься приходилось через мобильные телефоны.

Дмитрий Антипов сообщил, что для депутатов поддержка многодетных семей является приоритетной. Помощь им оказывается как в рамках нацпроектов, так и через различные социальные акции, подобные этой акции "Помоги учиться дома".