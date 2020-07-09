На тюменских трассах выросла аварийность

В этом году на федеральных трассах на территории Тюменской области произошло 168 ДТП, в них погибли 48 человек, пострадали 308. Это больше показателей 2019 года.

Так, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в нынешнем году в 89 ДТП погибли 25 человек, 184 человека были ранены. Состояние аварийности во многом обусловлено большим трафиком по автодороге, наличием многочисленных участков ремонта и строительства магистрали, что требует от водителей большего внимания и осторожности. Одной из главных составляющих высокой аварийности остается человеческий фактор: водители легковых автомобилей, не всегда имеющие достаточный опыт следования на дальние расстояния, мало отдыхают в пути, пытаются проехать большие участки без отдыха, не замечая усталости и притупления внимания.

"Мы уже предприняли ряд мер для нормализации аварийной обстановки на этой дороге, — рассказывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Александр Селюнин. — В этом году здесь установлены новые камеры на аварийных и опасных участках, в том числе фиксирующие среднюю скорость движения. Будем активнее использовать беспилотные летательные аппараты, они способны выявлять грубые нарушения ПДД, связанные с выездом на встречную полосу, что приводит зачастую к авариям с необратимыми последствиями".