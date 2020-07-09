В Тюменской области за сутки 72 случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6 509 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них в Тюменской области зафиксировано 72 случая. Всего на территории региона зарегистрировано 3 785 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в Тюменской области выздоровели 63 человека, за весь период — 2 314. 10 пациентов из числа заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. 98 человек размещены в обсерваторах, 1 332 человека остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.