Тюменцы 65+ на самоизоляции получат электронные больничные

13:12 09 июля 2020
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Работающим жителям Тюменской области старше 65 лет, которые в связи с эпидемиологической обстановкой должны оставаться на самоизоляции до 21 июля, будут оформлены электронные больничные.

По словам управляющей Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Динары Поштаренко, оплата больничного придет тюменцам напрямую из Фонда социального страхования. Расчет пособия по временной нетрудоспособности производится по общим правилам, исходя из среднего заработка за два предшествующих календарных года.

Узнать информацию о выданных больничных и о размере пособия можно в личном кабинете получателя услуг на сайте Фонда социального страхования РФ. Более подробную информацию можно получить по тел. 8-(800)-201-80-72.

 

 

Теги: больничный , выплаты , страхование
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