Тюменка получила грант на медиаэкспедицию по городам Урала

Тюменка стала обладательницей самого крупного гранта в УФО на форуме "Утро-2020". Поддержку получила инициатива Ксении Чилимовой — art-лента "Сценарии жизни" — медиаэкспедиция по 7 городам Урала.

Итоговым продуктом станет страница в Instagram, где расскажут как город, исследования недвижимости и современное строительство влияют на стиль жизни человека. Эксперты поделятся знаниями об интересных примерах застройки и ее влиянии на горожан. Проект направлен на молодых людей, которых волнует жилищный вопрос.

В этом году форум впервые прошел в онлайн-режиме, из 414 проектов со всей страны к грантовой поддержке рекомендованы 8 тюменских инициатив на общую сумму 4 343 000 рублей.