Нейросеть поможет выявлять нарушения на ЕГЭ

"Ростелеком" подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020). В Тюменской области пункты проведения ЕГЭ организованы в 47 школах, за сдачей и проверкой экзаменов следят 1412 камер видеонаблюдения.

Контролировать проведение государственной аттестации в 2020 году будут более 16 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети.

"Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал. Система автоматически сформирует "подозрение на нарушение" и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволит снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным", — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.