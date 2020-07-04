Тюменские лор-хирурги проводят многократные операции пациентке с папилломами в гортани

Фото пресс-службы ОКБ №2

Врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени прооперировали необычную пациентку, которая страдает от папилломатоза. Папилломы вырастают у нее в гортани, а избавиться полностью от них пока не получается. Поэтому примерно раз в восемь месяцев ей приходится прибегать к помощи хирургов.

Девушка к 25 годам уже перенесла около тридцати операций: их проводили не только в Тюменской области, но и в других больницах России и даже за границей. Заведующий лор-отделением ОКБ №2 Александр Рудзевич выполнял операцию уже в четвертый раз.

У пациентки – вирус папилломы человека: распространенная инфекция, которая передается бытовым или половым путем и очень устойчива к действию антисептиков. Большинство здоровых людей даже не подозревают, что подхватили этот вирус. Взрослый иммунитет может сам справиться с ним, но это получается не всегда. Так, у пациентки доктора Рудзевича рост новообразований только ускорился, сообщили в пресс-службе больницы.

У девушки папилломы проявились в гортани. Вслед за охриплостью голоса, начались проблемы с дыханием. Чтобы они не перекрыли дыхательное горло, девушке примерно раз в восемь месяцев приходится обращаться к хирургам. Операции многократные, поэтому врачам важно не только избавить пациентку от папиллом, но и избежать рубцевания тканей гортани, а значит – провести все манипуляции щадящим способом. В таких случаях приходится прибегать к высокотехнологичным малоинвазивным операциям. За час кропотливой работы хирург избавляет пациентку от дюжины мелких новообразований.