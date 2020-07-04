Тюменцы пробегут до Екатеринбурга: участники "Утро-2020" преодолеют дистанцию в 330 километров

В день старта форума уральской молодежи тюменцы запустили беговой челлендж #ДобежимДоУтро. Участникам предлагают за три дня преодолеть дистанцию в 330 км — расстояние от Тюмени до Екатеринбурга. Среди бегунов разыгрывают призы.

Десятый форум молодежи Уральского федерального округа "Утро–2020" стартовал с презентаций виртуальных визиток 3 июля. В честь открытия крупного молодежного события организаторы "Урала Патриотичного" выступили с инициативой массовой пробежки. Преодолеть дистанцию участникам предлагают в накопительной системе: в течение трех дней форума каждый желающий преодолевает комфортную для него дистанцию. Расстояние всех участников суммируется до тех пор, пока не наберется 330 км — именно столько километров – расстояние от Тюмени до Екатеринбурга.

Результатами своего забега участники могут делиться в своих социальных сетях под хештегом #ДобежимДоУтро. Среди участников определят двоих обладателей брендированной продукции от "Урала Патриотичного". А среди тех, кто пробежит больше 5 км, организаторы выберут двух атлетов, которые получат электрическую зубную щетку.

Для того, чтобы присоединиться к челленджу нужно:

Скачать и зарегистрироваться в приложении Nike Run Club;

Найти в поиске пользователя "Актив Тюменской области" и отправить ему запрос на дружбу;

Получить приглашение на участие в челлендже;

Пробежать комфортную дистанцию во время форума "Утро-2020".

Так организаторы предлагают привести в тонус свои тело и ум, взбодриться между образовательными трансляциями форума и открыть в себе новые возможности.

"В этом году мы не можем физически посетить столицу форума уральской молодежи. Но мы можем как одна большая делегация преодолеть это расстояние в 330 километров общими усилиями, образно сократить дистанцию между двумя городами. Надеемся, что это начинание станет хорошей традицией и со временем мы сможем вместе преодолеть расстояние и до Ханты-Мансийска, а может и дальше", — рассказал руководитель площадки "Урал Патриотический", директор Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко.

Итоги подведут 5 июля в группе "Аванпоста" ВКонтакте.