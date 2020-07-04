Любимые места тюменцев презентовали на открытии форума "Утро–2020" 

Стартовал десятый форум молодежи Уральского федерального округа "Утро–2020". Во время торжественного открытия шесть регионов УФО представили свои видеовизитки. Тюменцы показали зрителям любимые места своей малой родины.
Презентации виртуальных визиток прошли в формате записи экрана. Тюменцы представили зрителям трансляции самый большой Драматический театр России, Цветной бульвар, Тюменскую трехуровневую набережную, экопарк Затюменский и сквер Александра Моисеенко. Церемония открытия прошла в группе форума ВКонтакте. Трансляция собрала более 14 тысяч просмотров.
Впервые приветствие оргкомитета и учредителей проекта также состоялись виртуально. Организаторы отметили важную роль молодежи в развитии государства.
— Национальные проекты — это ответ нашей страны на вызовы XXI века, стратегическая программа и ее развитие на годы вперед. Речь идет о серьезных изменениях в жизни каждого из нас. Президент России поставил задачу добиться прорыва во всех базовых секторах экономики и социальной сфере. Мы приглашаем вас принять участие в решении этой задачи. Нам нужна не просто модернизация, нам нужно лидерство. Именно для этого проводится грантовый конкурс, который поможет продвижению лучших инициатив и практик в экономике и социальной сфере, — рассказал полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор также поприветствовал участников и отметил, что именно молодежь разрабатывает инновационные, прорывные проекты и внедряет новые форматы.
— В прошлом году форум проходил в Тюмени и для нас было честью принимать на нашей земле ребят, которые уже сегодня олицетворяют будущее Уральского федерального округа и России. Тогда мы впервые в истории проведения форума ввели формат онлайн-участия. В этом году ежегодное масштабное мероприятие молодежи проходит в режиме онлайн и это тоже символично. Именно молодежь легко и органично принимает и внедряет в нашу жизнь новые технологии и форматы общения, — губернатор Тюменской области, Александр Моор.
За месяц заявочной кампании оргкомитет принял более 2 000 анкет, из которых 1420 стали участниками, из них 200 человек — тюменцы. Более 500 проектных инициатив были предложены для Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи в рамках форума, из которых 76 — инициативы молодежи Тюменской области. Защиты проектов в онлайн-формате состоятся в 5 июля в 11 часов.
В трехдневной интенсивной программе запланировано более 150 образовательных, культурных, спортивных и развлекательных событий по 12 тематическим площадкам: Участников ждут воркшопы для проработки актуальных в регионах инициатив, зарядки под руководством звезд спорта.
В 2020 году на форум подали заявки 319 тюменцев, среди них больше всего представителей студенчества – 61%, работающей молодежи — 35%, школьников — 4%. Также в составе делегации присутствуют 28 иностранных студентов. На направления, организованные Тюменской областью подали заявки 348 молодых людей со всей страны ("Урал Патриотичный" — 160, "Урал Творческий" — 328).
Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители — Аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с министерством образования и молодежной политики Свердловской области, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.
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