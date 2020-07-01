В Тюмени бойцы СОБР и ОМОН почтили память погибших боевых товарищей

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В День ветеранов боевых действий, который отмечается 1 июля, сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области почтили память боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

Герой России майор милиции Тимур Мухутдинов, капитан полиции Виктор Тимофеев, старший лейтенант милиции Виктор Балуев - навсегда в памяти правоохранителей и земляков. Бойцы специального отряда быстрого реагирования посетили места захоронения боевых товарищей, отдавших жизни ради спасения сослуживцев и мирных жителей. Вспомнили годы службы с ними, возложили цветы к могилам.

Действующие сотрудники - ветераны боевых действий и их молодые преемники тюменского ОМОН минутой молчания почтили павших товарищей у мемориала памяти, что воздвигнут на территории подразделения. В этот день вспоминают подполковника милиции Юрия Фирсова, старшего сержанта Серика Садубова, сержанта Евгения Степанчука - героев, погибших при выполнении служебно-боевых задач, а также других сослуживцев, ушедших из жизни.

"Мы будем всегда хранить в памяти их имена. Достойно продолжать дело наших товарищей - защищать мир и покой граждан. Особые слова благодарности сегодня всем ветеранам боевых действий спецподразделений, которые продолжают выполнять служебно-боевые задачи. И огромная признательность ветеранам, которые вышли на заслуженный отдых, но всегда в строю, продолжая передавать боевой опыт молодому поколению, вести военно-патриотическую работу с подрастающим поколением и активно участвовать в жизни отрядов", - прокомментировал памятные мероприятия временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Тюменской области, ветеран боевых действий полковник полиции Валерий Лопатин.

А его сослуживец в прошлом, ныне майор милиции в отставке Николай Шапаренко в авторском стихотворении выразил скорбь и боль о погибших бойцах, рассказав без прикрас о служебных буднях спецназа, чувстве долга и чести, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.