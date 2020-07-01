Машину в Тюмени выиграла учитель английского языка

Сегодня днём на викторине в рамках фестиваля "Время Побед" Надежда Велижанина правильно ответила на вопрос по истории родного края и выиграла "Ладу Гранту". С обладательницей суперприза пообщался корреспондент "Вслух.ру".

"Я работаю учителем английского языка в школе, - говорит Надежда. - Историю, конечно же, изучала, знаю, но вопросы для меня были незнакомые, приходилось угадывать. Я смогла правильно ответить на вопрос о военном журналисте и выиграла сладкий подарок. Думала, что на этом и закончится мое участие в викторине. А сегодня мне позвонили совершенно неожиданно, я даже не знала, что разыгрывается суперприз, поэтому сильно не волновалась - получится, так получится. Смогла ответить правильно. Трансляцию я не смотрела".

Надежда говорит, что у нее и у мужа есть водительское удостоверение, но предполагает, что машиной будет больше пользоваться ее муж.

"Я ему сразу позвонила, хотела обрадовать, но не смогла дозвониться, - поясняет Надежда. - Своей машины у нас нет, как раз думали о покупке, планировали, но все никак не могли собраться. Все это так неожиданно!"