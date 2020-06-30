В микрорайоне Рощино при содействии депутата гордумы обновили детскую площадку

В Тюмени детскую площадку во дворе домов по улице Анатолия Малова обновили при содействии депутата Тюменской городской думы Алексея Рагозина. Вопрос об обновлении общественного пространства, которое пришло в запустение, подняли местные жители.

Жильцы окрестных домов обратились к Алексею Рагозину с просьбой помочь обустроить площадку, оборудованную здесь много лет назад. Тюменцы отмечали, что потенциальное место для игр и занятия спортом для местных ребят часто пустует, так как здесь нет необходимых для этого элементов малых архитектурных форм.

Депутат откликнулся на просьбу жителей и во взаимодействии с управой Калининского округа на детской площадке был установлен турниковый комплекс для занятия спортом, а также обновлены песочница и карусель. Последнюю специально для этой площадки изготовили на тюменском заводе.

Алексею Рагозину поступило обращение с благодарностью от жильцов домов по улице Анатолия Малова. Тюменцы отметили, что благоустройство площадки повысит комфортность среды проживания.