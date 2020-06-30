Почта России уточняет график работы перед нерабочей средой

Почта России сообщает о режиме работы тюменских отделений связи 1 июля.

1 июля, День общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ, станет выходным для всех тюменских почтовых отделений. Во вторник, 30 июня, отделения Почты России будут работать по обычному графику.

Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.