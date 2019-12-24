У тюменских поликлиник изменится график в новогодние праздники

В Тюмени в праздничные и выходные дни городские поликлиники будут работать по утвержденному графику.

31 декабря — предпраздничный рабочий день, время работы поликлиник сокращается на 1 час. 1, 2, 5 и 7 января лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. Будут работать процедурный и перевязочный кабинеты. Работа отделения неотложной помощи по графику.

3, 4, 6 и 8 января в поликлиниках с 9 до 16 часов будут вести прием пациентов дежурные врачи, работать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическая и рентгенологическая службы, кабинет ЭКГ. Также по графику будут вести прием узкие специалисты и работать отделения неотложной помощи. Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

Номера телефонов скорой помощи: при звонке со стационарного телефона — 03, при звонке с мобильного телефона — 103, 112.