У части тюменских почтовых отделений меняется график работы

Фото предоставлено пресс-службой УФПС по Тюменской области

В Тюменской области в связи с распространением коронавирусной инфекции скорректирован график работы отделений Почты России.

Почтовые отделения в городах и районных центрах Тюменской области до 30 апреля будут работать пять дней в неделю. По сообщению УФПС Тюменской области, график работы не изменится только в отделениях закрытого типа в Тюмени: №4, №9, №10, №36, №38, №52, №61, а также в "дежурных" отделениях связи: №22, №46 и Главпочтамте.

Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

Уточнить график работы можно в разделе "Отделения" на официальном сайте Почты и в мобильном приложении.