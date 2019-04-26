Тюменские поликлиники сообщают о графике работы на майские праздники

На время праздничных выходных все городские поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком:

30 апреля, 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, и поликлиники будут работать на час меньше обычного графика.

1, 3, 5, 9, 12 мая будет осуществляться прием больных дежурными врачами с режимом работы с 9.00 до 12.00, а также работа перевязочного и процедурного кабинетов.

2, 4, 10, 11 мая будет осуществляться прием больных дежурными врачами с режимом работы с 9.00 до 16.00.Также будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов, клиники-диагностической и рентгенологической служб, кабинета ЭКГ, узких специалистов по графику.

Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации. При возникновении экстренных, жизнеугрожающих состояний население в круглосуточном режиме может обращаться в скорую помощь (03, 103). При возникновении неотложных состояний у старшего врача скорой помощи можно получить информацию о дежурных приемных отделениях для самостоятельного обращения: тел. 50-99-00.