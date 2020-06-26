Тюменские поисковики установили личность летчика, погибшего в Псковской области

Фото: Областной поисковый центр

В июне участники тюменского поискового отряда "Феникс" и отряда "Поиск-97" ( Псковской области) нашли место падения самолета Як-1Б в годы Великой Отечественной войны в Пыталовском районе Псковской области. Рядом с обломками истребителя были найдены останки летчика.

По номеру на двигателе самолета удалось установить личность летчика. Им оказался сержант Андрей Савельевич Марадудин 1919 года рождения. Уроженец села Вознесеновка Шебекинского района Курской области был призван Шебекинским РВК в 1940 году, место службы: 14 ва 287 ИАП

"Дата выбытия: 21.07.1944 г. в 16:55. Причина выбытия: убит. Сгорел в самолете. По донесениям: сбит в воздушном бою в районе город Остров — город Карсава при выполнении боевого задания".

Поисковики установили, что у Андрея Марадудина была невеста и дочь, которые проживали в Белгородской области. Найдена внучатая племянница летчика. Сейчас поисковики разыскивают внучек для организации погребения сержанта Марадудина на малой родине.

Андрей Савельевич Марадудин