Тюменские онлайн-площадки форума "Утро-2020" примут участников со всей страны

1200 человек из 67 регионов России и 4 стран ближнего зарубежья подали заявки на форум Уральской молодежи. Регистрация на все 12 тематических площадок продлится до 30 июня включительно.

От тюменцев поступило более 170 заявок на участие в форуме. Также Тюменская область в этом году проводит две тематические площадки. На "Урале Творческом" молодые люди узнают, как совместить традиционные виды искусства и интернет-технологии, какие новые возможности дает этот синтез. А на "Урале Патриотическом" разберут понятие патриотизма через активное действие: во время помощи людям в чрезвычайных ситуациях, при оказании гуманитарной поддержки и при работе поисковых отрядов.

Образовательная программа форума пройдет по 12 направлениям: "Урал Политический", "Урал Спортивный", "Урал Цифровой", "Урал Научный", "Урал Предприимчивый", "Урал Экологичный", "Урал Международный", "Урал Городской", "Урал Медийный", "Урал Туристический", "Урал Творческий" и "Урал Патриотический". Три из них проведут впервые — "Урал Спортивный", "Урал Научный" и "Урал Туристический".

В этом году для желающих подать заявку на "Утро" расширены возрастные рамки: к основной программе могут присоединиться молодые люди от 14 до 35 лет, а Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи открыт для зарегистрированных участников форума — граждан России от 14 до 30 лет. Подать заявку на "Утро-2020" можно в системе "Молодежь России" до 30 июня включительно, а сам форум состоится с 3 по 5 июля 2020 года.

"У большего количества участников есть шанс познакомиться с возможностями форума благодаря расширениям и онлайн-формату. Для тех, кто подал заявку на творческую площадку, но не пройдет на нее отбор, мы подготовили открытые лекции, онлайн-мероприятия и классы. Таким образом, все желающие смогут прокачать себя и получить заряд продолжать свою проектную деятельность и участвовать в следующем году, — отметила Анастасия Егорова, руководитель площадки "Урал Творческий".

Оргкомитет готовится анонсировать насыщенную образовательную программу форума: три дня лекций, мастер-классов и воркшопов, открытых мероприятий, консультаций с экспертами. Создавать бота для Telegram, учиться построению избирательной кампании или решать вопросы экологии — каждый участник решает сам, отметили в пресс-службе Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Регистрация.

Больше информации о форуме здесь.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители — Аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с министерством образования и молодежной политики Свердловской области.