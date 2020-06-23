В тюменском музее поискового движения обновилась экспозиция

Фото: Ольга Гениевская

В День памяти и скорби, 22 июня, открылась обновленная экспозиция музея истории поискового движения Тюменской области. Поисковики провели экскурсию для приглашенных гостей, журналистов и участников онлайн-трансляции.

В ходе экскурсии было представлено около 300 экспонатов, но это лишь малая часть музейного фонда поисковиков, который был сформирован за 33 года работы поисковых отрядов региона. Уникальная экспозиция включает личные вещи солдат, по которым была установлена судьба бойцов, предметы полевого быта, медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной Армии. В отдельной части музея поисковики представили воссозданный "фронт": солдатскую землянку и огневые, пулеметные точки. Центральное место в музее занимает экспозиция, посвященная солдатам, чьи судьбы удалось установить поисковым отрядам Тюменской области. В ней представлены солдатские смертные медальоны и ладанки, именные личные вещи, копии вкладышей из медальонов.

Руководитель Областного поискового центра Ростислав Ольховский отметил, что создание музея — это значимое событие для тюменских поисковиков:

"Для нас важно не останавливаться, работать так, как научил нас Артур Валерьевич. Становление поискового движения Тюменской области неотъемлемо связано с его личностью. Именно он в 1989 году после экспедиции в Долине смерти рассказал тюменцам, что лозунг "Никто не забыт – ничто не забыто" нужно доказывать делом. А мы продолжаем это дело, которому он посвятил всю жизнь".

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