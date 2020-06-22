На тюменских дорогах зафиксировано более 3 тысяч нарушений при перевозке детей

В этом году на тюменских дорогах сотрудники ГИБДД выявили более 3 тысяч фактов нарушения правил перевозки детей в автомобилях. С начала года произошло 73 ДТП с участием детей-пассажиров, 3 ребенка погибли, 73 ранены.

На днях в Тюмени к ответственности был привлечен водитель "Яндекс.Такси", перевозивший ребенка без удерживающего устройства. Сотрудники ГИБДД остановили таксиста после того, как видео с нарушением тюменцы разместили в социальной сети.

"Водитель такси от факта нарушения изначально не отказывался, настаивая на том, что перевозил своего ребенка. В объяснении написал, что ребенку стало плохо, и небольшой участок юный пассажир проехал без удерживающего устройства, пока он не оказал ему помощь. Прочитав комментарии под фото, размещенном в социальной сети, водитель добавил, что ребенок сам отстегнулся на светофоре, а он потом его снова пристегнул", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На мужчину составили административный материал. Штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.