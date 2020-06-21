Тюменцы предлагают свои варианты названия для озера в Зареке

В Тюмени 22 июня завершается прием вариантов для нового названия озера Цыганское, расположенного в Заречных микрорайонах. Из наиболее интересных и часто повторяющихся названий будет сформирован шорт-лист, после чего в течение недели будет проходить общегородское голосование.

Озеро Цыганское находится в районе улицы Газовиков. Нынешнее название водоем получил, когда рядом жил цыганский табор. Сейчас микрорайон стремительно меняется, ведется благоустройство водоема. Проект реализует девелоперская компания совместно с администрацией города.

Местные жители не раз обращались к городским чиновникам с просьбой привести озеро в порядок. Долгие годы водоём находился в запущенном состоянии, за это время он обмелел и замусорился. В рамках благоустройства планируется ревитализация береговой линии, организация пешеходных бульваров, очистка озера и восстановление его фауны. Уже сейчас в теплую погоду на берег приходят отдыхающие.

Чтобы предложить свой вариант названия озера, необходимо перейти по ссылке. Указать свои Ф.И.О., мобильный телефон, электронный адрес и написать одно или несколько вариантов названия, пишет "Вслух.ру".