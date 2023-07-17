Развитие озера Андреевского обсудили в Тюменском районе

Молодежь Тюменского района обсудила перспективы развития озера Андреевское как зоны отдыха. Организовали их специалисты управления по спорту и молодежной политике района и Молодежный центр "Поколение".

Озеро объединяет поселки Андреевский и Боровский и интерес к его использованию весьма велик, особенно у молодежи. Модератором сессий стал заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике Андрей Зобнинский.

Прежде всего, берег озера должен быть чистым, комфортным и безопасным. Ребята предложили организовать вокруг озера несколько зон: спортивную, творческую, детскую, зону рыбалки. При этом возможны и платные услуги (за символическую цену), таких как аренда спасательных кругов и нарукавников, лодок, катамаранов, катание на банане, экскурсионные прогулки на катере.

Зимой Центр отдыха озера Андреевское может привлекать катанием на коньках, лыжах, снегоходах, организацией комфортной зимней рыбалки, купанием в проруби.

В ходе мозгового штурма молодые люди придумывали и особенные "фишки". Яркая идея – построить объект, вокруг которого создать легенду, делающую его притягательным для отдыхающих. Например, беседка для поцелуев в конце уходящего далеко в озеро пирса, сообщили в пресс-службе Тюменского района.