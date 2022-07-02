Тюменцы могут принять участие в очистке от мусора берега озера Андреевское

Сегодня днем, 2 июля, в Тюмени на берегу озера Андреевское в рамках социального проекта "Чистый берег" все желающие смогут помочь экологии и очистить территорию от мусора.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Помимо уборки, для горожан проведут фестиваль красок холи. Будет организована развлекательная программа для детей и розыгрыш призов и подарков среди участников эко-квеста. Будет работать полевая кухня.

Добраться до места организаторы предлагают либо на личном авто, либо с помощью трансфера. Автобус отправляется в 11:00 от технопарка (Республики, 142). Обратный трансфер – в 17:00.

Тем, кто хочет принять участие в мероприятии, рекомендуют надеть удобную одежду и взять с собой спрей от насекомых. Команда организаторов предоставит перчатки, инвентарь и средства гигиены.

− Мусор будет вывозиться на специальный полигон. Однако отдельные виды отходов, − например, лампы, батарейки, автомобильные покрышки, − необходимо утилизировать определенным образом. Поэтому такой тип отходов будет складирован отдельно и зафиксирован, затем будет составлено обращение в специальную муниципальную организацию. Перекладывать из "лесочка в лесочек" не будем, − заверяют организаторы.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:

+7-919-936-84-76 Дмитрий Хандюков;

+7-922-009-99-90 Евгений Парфенов.