В Тюменской области 49 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии – 2 529.

За весь период выздоровели 1 472 человек, в том числе 18 за минувшие сутки.

В стационаре на ИВЛ 8 пациентов. 105 человек находятся в обсерваторе, 983 - под медицинским наблюдением, 3 260 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом.

В целом по России выявлено 576 952 случаев коронавируса, 7 889 из них - в последние сутки. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода (+161), выздоровели 334 592 человека (+10 186).