Молодые тюменцы могут стать участниками Всероссийского форума "Территория смыслов"

Фото из группы "Территория смыслов"

Первая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" откроется 18 июля. Количество офлайн-участников будет зависеть от эпидемиологической обстановки, в онлайне - набор не ограничен.

В 2020 году формат форума будет смешанным: с выездом в Солнечногорск (Московская область) и на интернет-площадках. Мероприятие будет проходить на базе Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". В работу онлайн можно будет включиться всем желающим. Среди участников могут быть и тюменцы.

Всего в рамках "Территории смыслов" запланировано шесть тематических смен для офлайн и онлайн-участников продолжительностью неделя каждая: это "Амбассадоры форума", "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству" и "Цифровая экономика". Программа обеих площадок подразумевает формирование команд для совместной работы.

На онлайн и офлайн платформах будут выступать профильные спикеры, пройдут мотивационные лекции, будут организованы карты дня, нетворкинги и многое другое, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Принять участие могут молодые профессионалы Тюменской области из разных отраслей деятельности от 18 до 30 лет. Регистрация доступна на сайте проекта.

"Здорово, что форумы перестраиваются и переходят в онлайн. Это позволяет продолжать коммуникацию с экспертами, идейными людьми этим летом, несмотря на обстановку", — прокомментировала куратор проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

Всего в 2020 году тюменцы планируют посетить 17 всероссийских и международных форумов, фестивалей, саммитов и съездов. В ходе мероприятий молодые люди разработают новые проекты, направленные на развитие городской и общественной среды.